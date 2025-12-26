We also have a version of this meditation in English.



YURI ÁVILA: Hola y bienvenidos al podcast de Science of Happiness donde ti guiamos a través de prácticas demostradas para mejorar tu bienestar. Ya sea aumentado tu sensación de calma, fortaleciendo tu conexión con otros o creando momentos de gratitud. Soy Yuri Ávila. Yo estaré traduciendo para el presentador Dacher Keltner. La práctica de hoy es una meditación de enraiza dirigida por la profesora de la Universidad Washington, Diana Parra.

También es una profesora certificada de yoga y meditación que ha dedicado su carrera a hacer prácticas de mindfulness como estas sean accesibles para las comunidades latinas en Estados Unidos.

Estamos muy emocionados por el episodio de hoy, porque es la primera práctica que hemos podido compartir tanto en inglés como en español. Hemos recibido muchas solicitudes para proporcionar nuestras prácticas y episodios de Science of Happiness en español, y estamos muy agradecidos por su interés en lo que hacemos. Compartir The Science Happiness con todos es algo que nos importa profundamente. Así que estamos trabajando arduamente para crear más recursos español en el futuro.

Y por favor, asegúrate de compartirlo con un amigo. Lo apreciaríamos mucho. Prácticas de mindfulness como esta han demostrado ayudarnos a lidiar con las tensiones de la vida. Puede elevar tu tono vagal, lo que mejora el estado de ánimo y la digestión y te permite sentirte más relajado. También puede hacernos más simpáticos y comprensivos con otras personas, lo que puede fortalecer nuestras relaciones.

Así que encuentra un lugar en te sientas cómodo y empecemos. Aquí tienes a Diana.

DIANA PARRA: Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Parra, y trabajo más que todo con la comunidad inmigrante latina aquí en Missouri.

Parte de mi trabajo es adaptar culturalmente muchas de estas prácticas. Esto requiere, por ejemplo, traducciones, asegurarnos que no estén interfiriendo con sus creencias religiosas y muchas otras prácticas de comunidad y de grupo que son un poco menos individuales.

Esta práctica que hago hoy es una de las prácticas específicas que hago con ellos. Yo la llamo la meditación de enraizamiento en la tierra y es una práctica que personalmente me ayuda mucho cuando me siento un poco fuera del centro, fuera de balance y que necesitó unos momentos de quietud. Unos momentos de silencio de claridad para enraizarme de nuevo en la tierra.

Sin embargo, no la tienen que hacer sentados. Pueden incluso estar de pie o estar caminando muy lentamente o acostados en una superficie dura. Entonces, para esta práctica, vamos a encontrar primero una postura cómoda. Como les dije, no tiene que ser necesariamente sentados.

Pueden estar de pie o pueden acostarse.

Una de los de los aspectos en los que sí hago énfasis es en mantener la columna erguida, pero no rígida. Es un balance intermedio entre tener el corazón abierto, tener la, la parte de adelante expansiva, abierta y la columna fuerte sosteniéndolos.

Trato de alinear mis caderas con mis hombros y mis hombros con mis oídos.

Y pueden incluso llevar un poco la cabeza hacia atrás. Para que las orejas queden exactamente alineadas con los hombros.

No tenemos que cerrar los ojos necesariamente si no quieren. Pueden simplemente bajar la mirada, dejando una mirada suave hacia el piso.

Sintiendo la inhalación y la exhalación, sintiendo la expansión y la contracción del pecho y del estómago, a medida que el aire entra y sale.

Sintiendo la superficie bajo ustedes. Si los pies están en contacto con la tierra, enfocándose en los puntos de presión, en los puntos que hacen contacto con el piso.

Si están en una silla, sienten la espalda de la silla, el asiento.

Y por un momento, notando como el peso del cuerpo lo pueden descargar.

Como esta superficie de la tierra sostiene. Vamos a estar concentrados en esta sensación.

Sabiendo que cada vez que se distraigan, ya sea por pensamientos o por sonidos externos, pueden llevar de nuevo toda su atención a la respiración, y a los movimientos del pecho y del estómago.

Sintiendo toda la inhalación, y toda la exhalación.

De nuevo, llevando toda la atención, el contacto del cuerpo con la tierra.

Y aquí tomando unos instantes de gratitud. Para reconocer esta conexión que tenemos con la tierra. Para reconocer este ciclo que nos mantiene. Estos nutrientes que tomamos de ella y lo que le devolvemos de ella.

Mirando las paredes alrededor, el techo, y por último, el piso, tal vez observando sus pies. Tomando aquí un momento nuevamente de gratitud por la tierra, de gratitud por la estabilidad que nos brinda.

Y en agradecimiento por haber podido realizar esta práctica conmigo hoy. Les doy las gracias.

YURI ÁVILA: Esa fue Diana Parra. Gracias por tomar este Happiness Break con nosotros. Publicamos un nuevo Happiness Break los jueves de cada dos semanas en el feed del podcast The Science of Happiness. Tenemos transcripciones en español y en inglés de la meditación de hoy en las notas del programa, donde sea que está escuchando en este momento.

Estamos muy emocionados de haber podido ofrecer esta meditación en español. Por favor, compártela con tus amigos y seres queridos a quienes crees que les gustaría. También tenemos traducciones al español para muchos otros Happiness Break episodios y de The Science of Happiness. Te deseamos un feliz mes de herencia hispana.

Que tengas un gran día.